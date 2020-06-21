بدء العمل لتوصيل خط مياه الشرب بمدينتي السلام في السويس

أعلن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بدء العمل في مشروع توصيل خط مياه الشرب بمدينتي السلام 1 بحي فيصل والسلام 2 بحي عتاقة من خط مياه العاشر من رمضان بعد وصول المعدات والمواسير المطلوبة لخط المياه بعد معاناة أهالي السلام سنوات طويلة.

يتكلف أعمال توصيل الخط حوالي 95 مليون جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم التأكيد أن العمل يبدأ خلال هذا الأسبوع ويستمر لمدة 6 شهور لتغذية مدينتي السلام 1 ، 2 من مدينة العاشر بطاقة مرحلة أولى 25 ألف متر مكعب يوميا وإجمالى طاقة 50 ألف متر مكعب يوميا على مرحلتين، يبدأ مسار خط المياه الذي سيتم تنفيذه من ميدان كنتاكى وحتى رافع السلام ، ويحتوي مسار الخط علي عدد 40 غرفة محابس وعدد 4'عدايات بطول 18 كيلو متر وبقطر 710 مم.

يذكر أن أعمال التنفيذ من خلال برتوكول تعاون تم توقيعه بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع من خلال مصنع المحركات .

وأشار المهندس عاطف المهدي رئيس جهاز السويس بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن أعمال توريدات المواسير والمعدات والحفارات بدأت أمس السبت وأن أعمال تجهيز وتشوين الرمل والحديد والأسمنت والحفر تبدأ يوم الثلاثاء القادم، مشيرا إلى أن بدء أعمال التنفيذ والحفر يوم الثلاثاء المقبل 23 يونيو.