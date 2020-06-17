محافظ السويس يجتمع بلجنة مراجعة تراخيص البناء لمناقشة أعمالها

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا باللجنة المشكلة لمراجعة تراخيص البناء، برئاسة الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وبحضور اللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، واللواء حسن التركي نائب مدير الأمن، وأعضاء اللجنة، لمناقشة ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفذها والصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020، للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية، وحصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة، والتأكيد على مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على رؤساء الأحياء بسرعة إنهاء هذه الأعمال خلال أسبوع واحد، على أن تنعقد اللجنة أسبوعيا لسرعة الموافقة على استكمال أعمال البناء للعقارات لمن يثبت سلامة التراخيص والاشتراطات البنائية وموافقة اللجنة عليها، كما أكد المحافظ على إزالة المباني المخالفة فورا.

وفي نهاية الاجتماع كلف "صقر"، اللجنة، بإعداد تقرير أسبوعيا عن ما تسفر عليه أعمالها لاتخاذ القرارات اللازمة.

يذكر أن قرار إيقاف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، بدأت في الفترة من 24 مايو 2020 لمدة 6 شهور.

حضر الاجتماع كل من ممثلي شعبة العمليات والشعبة الهندسية بقيادة الجيش الثالث الميداني ورؤساء الأحياء ونقابة المهندسين وجامعة السويس ومديرية الإسكان والتخطيط العمراني ومديري التنظيم بالأحياء والتفتيش الفني على أعمال البناء.