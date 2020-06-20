وزير الخارجية: نقدر حاجة إثيوبيا إلى سد النهضة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن تناول قضية سد النهضة في هذا الإطار الدولي يختلف عن الإطار الثنائي وأي مساعي سابقة، ونحن لا نطلب من مجلس الأمن ألا ينظر إلى القضايا الفنية المرتبطة بالسد، ولكنه مختص بمنع تفاقم أزمات وتوتر الساحة الدولية، ولا نريد إجراءات عقابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON": "نسعى إلى استمرار التفاوض، وليس التفاوض اللانهائي الذي يضيع الوقت، ونريد منع اتخاذ الإجراءات أحادية الجانب، وما أعلنته إثيوبيا يدحض استمرار المفاوضات، حيث أنها أعلنت أنها ستقوم بملء الخزان في يوليو المقبل".

وتابع: "مشروع سد النهضة قومي لإثيوبيا وفيه صالح لها طالما لا يحقق ضرر لنا وللسودان، ونقدر حاجة إثيوبيا وأهميته لها".

وواصل: "وبالنسبة للتنسيق المصري والسوداني في مفاوضات سد النهضة، دخلنا المفاوضات الأخيرة بناءً على مبادرة من الأشقاء في السودان، ونحن دولتا المصب، ونتأثر من سد النهضة بشكل مماثل، ولكن من الطبيعي أن يكون هناك عملًا مشتركًا وهناك اختلافات بسيطة من الناحية الفنية، ونسعى إلى تحقيق نفس الهدف وأن يكون التضامن بين مصر والسودان ويؤدي إلى تحقيق المصالح المشتركة بين الدولتين".