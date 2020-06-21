الكاتب محمد جبريل عن منحه جائزة الدولة التقديرية: الثانية في مسيرتي

مسيرة كبيرة في مجال الآداب والكتابة تجاوزت الخمسين كتابا، نال الكاتب محمد جبريل جائزة الدولة التقديرية في الآداب، بعدما أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم أسماء الفائزين بالجوائز، أمس.

سعادة كبيرة انتابت الكاتب محمد جبريل، فور أن علم بفوزه بجائزة الدولة التقديرية في الآداب، يروي لـ"الوطن"، أنه لم يفكر أبدا في مبدأ حصد الجوائز، "أشكر كل أصدقائي ممن دعموني خلال فترة مرضي الماضية، ومن رشحوني للحصول على الجائزة".

تعد تلك الجائزة هي الثانية في مسيرة "جبريل"، فالأولى كانت جائزة الدولة التشجعية في عام 1975، "مش بهتم بالجوائز، ولم أتقدم للحصول على جائزة أو في مسابقة"، وبعض أصدقائه هم أصروا على ترشحه للحصول على الجائزة، حسب حديثه.

"النوارس".. رواية جديدة للكاتب محمد جبريل من المنتظر أن تطرح خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل دار النشر على طباعة نسخها، "كمان انتهيت من رواية جديدة بعنوان (حيرة الشاذلي في مسالك الأحبة)"، وأتمنى أن تنال تلك الأعمال إعجاب القراء، وفقا لحديثه.