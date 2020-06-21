رئيس "الإسعاف": مستعدون لامتحانات الثانوية العامة

قال الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف، إننا مستعدون بشكل كبير لامتحانات الثانوية العامة اليوم، وجميع القطاعات التي بها لجان الامتحانات مؤمَّنة بسيارات الإسعاف وعلى اتصال دائم مع الزملاء في داخل اللجان بالمدارس وكذلك تواجد أحد قيادات الوزارة في غرفة العمليات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم للتنسيق لأي شيء للربط مع جميع المستشفيات في نطاق اللجان.

وأضاف جاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن كل القطاعات في جميع محافظات الجمهورية مغطاة بعربيات الإسعاف، ونعطي لجان امتحانات الثانوية العامة الأولوية الأولى لاستجابة عربات الإسعاف.

وأكد، أننا مستعدون وجاهزون على أكمل وجه، وسيتم الكشف على الطلبة أثناء الدخول للجان وقياس درجة الحرارة للاطمئنان عليهم، وإذا كانت درجة الحرارة مرتفعة إلى حد ما من الممكن أن نعطيه جزء من الراحة، بالإضافة إلى أن الوزارة اتخذت الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات والخطة مشرفة بشكل كبير.