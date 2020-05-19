رئيس هيئة الإسعاف عن الصور المتداولة للاعتداء على مسعف: جاري التحقيق

تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لأحد المسعفين، قالوا إنها ترجع إلى منطقة العباسية، وأثناء ذهابه لإحضار أحد الحالات المصابة بفيروس كورونا، اعترض طريقه 3 شباب تنمروا عليه واعتدوا عليه بالضرب.

وحسبما جاء في وصف الصور المتداولة مزق شباب البدلة الواقية للمسعف، ووصفوه بـ"كورونا" دون تدخل من أحد المارة في الشارع.

ردًا على تلك الصور المتداولة، قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، لـ"الوطن" إنه تلقى بالفعل إخطارًا بتلك الواقعة المتداولة منذ قليل وأصدر أوامره بالتحقيق فيها لمعرفة التفاصيل وجاري التأكد من حقيقة الأمر، حسب وصفه.