إجراء ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى المنشاوي بطنطا

شهد مستشفى المنشاوي العام بطنطا، ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا، بعد رفض عدد من المستشفيات استقبالها لخطورة حالتها.

وقال الدكتور محمد جابر، مدير المستشفى، أنه فور وصول الحالة الى المستشفى تم استقبالها، وعلى الفور أجريت عملية الولادة وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفى، مضيفًا أن الأم والمولودة "سجدة" بحالة جيدة.

وأوضح أن هذه الحالة تعد الثانية من نوعها التي تُجرى لها جراحة ولادة قيصرية لها بالمستشفى.

وأشار إلى أن الفريق الطبي الذى قام بإجراء العملية ضم الدكتور محمد السويدي مدير مكافحه العدوى، والدكتور محمد قطب، والدكتور محمد أبو العزم استشاري التخدير، والدكتورة هبة سليم أخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد مراد، والدكتورة نانسي دياب، إضافة إلى طاقم التمريض والفنيين.