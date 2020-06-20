فيديو.. جانب من تفقد الرئيس السيسي لاصطفاف المنطقة الغربية

نشر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي للوحدات المقاتلة للقوات الجوية بالمنطقة الغربية العسكرية، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد شهد اصطفاف عناصر قوات المنطقة الغربية العسكرية وألقى كلمة تناول خلالها الأزمة الليبية وتحدث عن أزمة سد النهضة ووجه رسالة للشعبين المصري والأثيوبي كما استمع إلى كلمة ممثل القبائل الليبية والذي طلب من جمهورية مصر العربية حماية الشعب والقبائل الليبية من الاعتدادات التي يتعرضون لها.