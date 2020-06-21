شرم الشيخ الدولي للمسرح يهنئ الفائزين بجوائز الدولة من المسرحيين

يبارك ويهنئ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لكل الفائزين بجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية والتفوق وجوائز النيل ومنهم الدكتورة هدى وصفي الفائزة بجائزة الدولة التقديرية في الفنون، واسم الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي الفائز بجائزة النيل في الفنون واسم المخرج القدير الراحل محسن حلمي الفائز بجائزة التفوق في الفنون والفنانة الشابة سلوى أحمد الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في التمثيل المسرحي والدكتورة مروة عودة الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية فرع تصميم أزياء مسرحية.

للفائزين جميعا التهنئة القلبية والشكر والتقدير والعرفان فجميعهم إما قامات مسرحية تستحق التكريم والإشادة وإما مواهب مسرحية شبابية تستحق التشجيع والدعم بجميع أشكاله .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أجل دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام بسبب ما يمر به العالم من أزمة لانتشار فيروس كورونا المستجد والمهرجان كما هو معروف تترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري أما المشرف العام علي ورش المهرجان فهو الفنان محسن منصور ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس احمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة سعادة المهندس محمد سيف الأفخم.