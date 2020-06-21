محافظ الفيوم: طبيب في كل لجنة امتحانات للتعامل مع حالات كورونا

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إننا قمنا بعمل خلية أزمة الأسبوع قبل الماضي لإدارة امتحانات الثانوية العامة كونها تجمعا ليس بسيط فهناك 17 ألف طالب سيؤدون الامتحان في 43 لجنة في كافة مدن المحافظة، بالإضافة للثانوية الأزهرية التي يصل عددهم حوالي 5 آلاف طالب على عدد لجان 19 لجنة لمدة شهر سيقضون خلالها الامتحانات.

وأضاف الانصاري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية CBC، أنه تم تقسيم المحاور بأشياء تخص التعليم والشئون الصحية والمحور الأمني بمعني أن التربية والتعليم تطبيق الشروط الموضوعة من الدكتوى طارق شوقي في كافة اللجان بكل دقة وتم مراجعة كافة الاستعدادات ومررنا على بوابات التعقيم أثناء تركيبها في كافة اللجان، وأنه تم توفير كافة السبل والرعاية لخروج الامتحان بشكل آمن.

وتابع، أنه يوجد في كل لجنة طبيب من هيئة التأمين الصحي تابع لوزارة الصحة أو زائرة صحية مدربة التعامل مع حالات كورونا وسيتم التعامل معهم بالإضافة لوجود سيارات إسعاف في نطاق اللجان وكل سيارة لها مجموعة لجان معنية لها ولها مشرف ميداني موجود وربطنا رؤساء اللجان لمشرف الإسعاف الموجود في الموقع بحيث في حالة تواجد طالب يحتاج للنقل بالسيارة يتم الاتصال بالمشرف فورا وبعد ذلك يتم تبليغ غرفة العمليات للوصول بأسرع وقت للطالب.

واستكمل، أن هناك طلبة ستخير إذا كانوا في حالات عزل سيتم التعامل معهم في لجان خاصة داخل اللجنة بمعني أنه إذا كان هناك طالب مصاب بالكورونا ويريد أن يؤدي الامتحان سيتواجد بمفرده في فصل خاص.