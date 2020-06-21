"افهم إذا أدلي إليك".. رسائل النائب العام لمعاوني النيابة الجدد

أكد النائب العام المستشار حماده الصاوي في كلمته لمعاوني النيابة الجدد الذين حلفوا اليمين القانونية أمامه أمس السبت؛ على ضرورة إعداد كلِّ فرد منهم نفسه لأداء رسالته، واستيعاب حجم المسؤولية التي سيتحملها؛ كونه من الذين شرَّفهم الله عزَّ وجلَّ بالاختيار لخدمة العدالة وإقامتها في الأرض، وأن سبيل ذلك بالتسلح بالعلم والفهم، مُتأسيًا في ذلك بما أوصى به الخليفة الراشد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مَن ولاه ولاية القضاء قائلاً: «فافْهَم إذا أدلي إليك».

وأوصى النائب العام معاوني النيابة العامة الجدد أن يكونوا قدوةً لسائر زملائهم بالجهات الأخرى في تصرفاتهم وعملهم وتعاملاتهم خارج العمل وداخله، حتى يُشار إليهم، ويُعرفوا بسمات الهيئة التي ينتمون إليها، دُون إفصاحهم عن صفاتهم، كما أوصاهم بُحسن استيعاب المسؤولية الملقاة على عواتقهم، والتي يُعبِّر عنها اسم النيابة العامة التي هي مسؤولة عن المجتمع بأَسْره، مما يحتم عليهم أن يكونوا قدوة أمام كافة طوائفه، وحتى أمام المتهمين الذين سيَمْثلون أمامهم، والذين عليهم أن يُشعروهم خلال تعاملهم معهم بإنسانيتهم، وافتراض براءتهم حتى ثبوتِ إدانتهم.

وأعرب النائب العام عن ثقته الكبيرة في رجال النيابة العامة واعتزازه بهم وانحيازه لهذا الجيل الجديد من رجالها؛ لعلمه بإمكاناتهم وقدراتهم، مُتنبئًا لهم بمستقبل باهر يكونوا فيه قادة أكفاء للنيابة العامة.