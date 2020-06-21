تستمر لمدة ساعتين.. موعد صلاة الكسوف وكيفية أدائها

تشهد مصر اليوم الأحد الموافق 21 يونيو، ظاهرة كونية هي الكسوف الحلقي والذي يتزامن مع نهاية شهر شوال 1441، وهي ثالث ظاهرة فلكية من ظواهر الخسوف والكسوف التي يشهدها العالم خلال 2020م، وأول كسوف في نفس العام، ويبحث الكثيرين عن موعد صلاة الكسوف ، وكيفية أدائها.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، موعد صلاة الكسوف والحكمة منها وكيفية أدائها، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة..

موعد كسوف الشمس

يحدث أول كسوف للشمس في العام الميلادي الحالي 2020، وهو من النوع الحلقي، الذي يحدث عندما يكون القمر في مداره بعيدا عن الأرض، فيغطي قرص الشمس ولكن ليس تماما، وتنتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم.

والكسوف الحلقي سيتم رؤيتها في مصر والدول العربية ومعظم دول شرق أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وتستمر تلك الظاهرة لمدة ساعتين تقريبًا، حيث تبدأ في تمام الساعة السادسة والدقيقة 24 بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وتصل إلى ذروتها في الساعة السابعة وعشرين دقيقة، عندما يغطى قرص القمر 46% من كامل قرص الشمس، وينتهي الكسوف الجزئي في القاهرة في الساعة الثامنة والدقيقة 24.

موعد صلاة الكسوف

ووفقًا لدار الإفتاء المصرية، فأن موعد صلاة الكسوف يكون خلال فترة الكسوف، لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهىٰ وقتها، ومدتها في تلك الحالة ساعتين من الساعة 6:24 إلى الساعة 8:24 صباحًا.

كيفية أداء صلاة الكسوف

أوضحت دار الإفتاء كيفية أداء صلاة كسوف الشمس ، موضحة أنها سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

وصلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

وأعلى الكمال في كيفيتها:

أن يكبر تكبيرة الإحرام

ويستفتح بدعاء الاستفتاح

ويستعيذ ويبسمل

ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول

ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية

ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله

ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها

ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول

ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال

ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين

ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

صلاة كسوف الشمس؛ صلاة سرية "غير جهرية" لأنها نهارية.

(لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما)