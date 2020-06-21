بشرى: محمد رمضان جدير بتجسيد حياة أحمد زكي في عمل درامي

قالت الفنانة بشرى، إنّ الفنان محمد رمضان جدير ببطولة مسلسل عن حياة الفنان الراحل أحمد زكي، كونه متشبعًا به للغاية ويُحبه منذ الطفولة، مؤكدة أنّ رمضان كان يرغب منذ وقت طويل في تقديم هذا العمل.

وأضافت بشرى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المساء مع قصواء"، على شاشة "تن"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أنّه ليست هناك أزمة في تحويل السير الذاتية للفنانين أو المشاهير بشكلٍ عام لأعمال فنية، لكن الأمر يتوقف فقط على جودة العمل وما يُقدمه من أحداث.

وعن التحضيرات الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي، الذي تتولى فيه بشرى مهمة مدير عمليات المهرجان، أكدت أنّ مرحلة التحضير بدأت منذ نحو 4 أشهر، وجار العمل بشكلٍ يومي وعلى قدم وساق، لإطهار الدورة المقبلة على مستوى عالٍ من الاحترافية: "شغالين إحنا والفريق وكأن أزمة فيروس كورونا ليست موجودة، على أمل انعقاد الدورة الجديدة في موعدها المُحدد نهاية سبتمبر المقبل".

وأوضحت أنّه يتم العمل الآن للتحضير للدورة الجديدة حتى نكون على وضع الاستعداد لحين صدور إشعار آخر، سواء بإقامته في موعده أو غير ذلك، ففريق البرمجة واللجنة المنوطة باختيار الأفلام يعملان حاليًا على اختيار الأفلام، لانتقاء الأفضل منها، مضيفة: "حال انعقاد الدورة بشكل طبيعي، سيتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس والالتزام بالتباعد الاجتماعي".