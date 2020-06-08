وزير الاتصالات يزف بشرى للمواطنين بشأن نقل خطوط الهاتف من شبكة لأخرى

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الضغط على شبكات الإنترنت في الوقت الحالي مع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لم يكن متوقعًا، فالضغط خلال الجائحة بلغ الضعف، فقفزت ساعة الذروة في الاستهلاك من 8 ساعات يوميا قبل تداعيات كورونا إلى 15 ساعة حاليا، وهذا قد يرجع إلى اتجاه الكثير من المجتمع لممارسة العمل من المنزل والجلوس داخل المنزل لأطول فترة ممكنة.

وأرجع "طلعت"، هذا الضغط إلى عقد الكثير من الشركات اجتماعاتها "أون لاين"، وكذلك التدريس لمختلف الطلبة عن طريق التواصل الإلكتروني في ظل انتشار فيروس كورونا، وهذا سبب رئيسي في زيادة استهلاك الإنترنت في مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الاستثمارات التي ضختها الوزارة في البنية التحتية للإنترنت على مدار العام الماضي أدت لاستيعاب الضغط الحالي على الشبكة وعدم حدوث مشكلات في سرعة الإنترنت.

وأوضح وزير الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن هناك إمكانية للمواطن أن ينقل من شركة لأخرى ويحتفظ برقمه، إذا كان غير راضٍ عن الشركة التي يتلقى منها الخدمة، فالانتقال بالرقم موجود ولكن كانت إجراءات النقل معقدة وكان يستلزم موافقة الشركة المطلوبة.

وأشار طلعت، إلى أنه حاليا من حق المواطن الانتقال، وعليه أن يقدم طلبا، وخلال 24 ساعة الشركتين ملزمتين أن يقدموا الخدمة، بشرط أن يسدد فاتورة آخر شهر له، فالرقم أصبح لا يدل على الشركة المشترك فيها، ويتم الاحتفاظ بنفس الرقم، مؤكدًا أن هناك تقارير أداء تقنية شهرية تصدر على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بقياسات 90 نقطة على مستوى الجمهورية للأربع شركات، وهذه التقارير تتيح للمواطن معرفة أفضل الشركات التي تقدم خدمة أفضل للانتقال لها والاحتفاظ بنفس الرقم.