وزيرة الصحة لأولياء الأمور: وصلوا ولادكم للجنة وامشوا.. إحنا مأمنين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّها نسقت مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وجميع المحافظين لتأمين طلاب الثانوية العامة، وجرى مراجعة الإجراءات الاحترازية، والتنسيق على مستوى مدير مديريات الشؤون الصحية، ومدير مديريات التربية والتعليم، وقيادات المحافظات "الحمد لله مطمأنين جدا".

وطالبت زايد، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم توصيل أولادهم للامتحان: "أرجو من أولياء الأمور إنهم ميجوش يوصلوا أولادهم، لأن لو جه هيستنى برا وهيتخالطوا وهيقفوا في أماكن ممكن يجيلهم العدوى، إحنا مأمنين الطالب صحيا".

وتابعت: "حرص ولي الأمر إنه يبقى موجود ظاهرة للشعب المصري ويوصلوا أولادهم للامتحان، بس لو وصله يمشي على طول لأن وقفته ممكن تبقى مصدر عدوى للأسرة، وإن شاء الله هتعدي على خير".

وزادت أنّه "بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم الأمور ماشية كويس جدا، والأيام الجاية ينتهي المهرجان ده، وأنا بقول ده بداية حياة الشباب وبداية مستقبلهم وإن شاء الله نطمئن عليهم".