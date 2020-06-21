وزير التعليم: "الصحة" وفرت 2500 سيارة إسعاف لتأمين امتحانات الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه على تنسيق كامل بوزارة الصحة والسكان وباقي الأجهزة المعنية لإنجاح منظومة امتحانات الثانوية العامة وكذلك الدبلومات الفنية، مؤكدًا أن وزارة الصحة قامت بخطة تأمين للامتحانات دقيقة للغاية موازية للخطة التي وضعتها وزارة التعليم من أجل تأمين الطلاب.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن وزارة الصحة خصصت حجرة طبية في كل مدرسة بها لجان، وهذه الحجرة لم تكن متواجدة في السنوات السابقة، وبها طبيب أو طبيبة، للكشف على أي طالب يشعر بارتفاع درجة حرارته، وهناك سيارة إسعاف أمام كل لجنة ستلجأ الوزارة لها عند الاحتياج.

وتابع: "وزارة الصحة وضعت 2500 عربية إسعاف للثانوية العامة بس، ونمر العربيات معانا والتليفونات وغرف عمليات وزارة الصحة معانا، اللي عملته وزارة الداخلية والصحة غير مسبوق بالمرة، وبشكرهم لأنهم عملوه في وسط الضغط عليهم بسبب كورونا والأمراض المزمنة، عدد الأطباء اللي موجودين معانا الشهر كله جهد يشكروا عليه، القوات المسلحة تنقل معانا الحاجات لتوصيلها لأبعد نقطة في مصر، وده موضوع كبير".