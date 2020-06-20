"الصحة" لـ"الموسيقيين": نتفهم وجهة نظركم في استئناف النشاط الفني

عقد الفنان هاني شاكر، الليلة، اجتماعا مع الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيرس كورونا بوزارة الصحة، بحضور وفد من مجلس النقابة، ضمّ الفنانة نادية مصطفى، المايسترو محمد أبواليزيد، المايسترو أحمد رمضان، والمستشار علاء عامر، في إطار مساعي نقابة المهن الموسيقية لاستئناف الموسيقيين عملهم.

وشهد الاجتماع مناقشة المذكرة التوضيحة لوجهة نظر النقابة بطلب بدء النشاط الموسيقي والغنائي، وخطة النقابة في اتخاذ الاحتياطات والتدابير الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للدولة، ولاقت المذكرة قبولا لدى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الذي تفهم وجهة نظر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين والوفد المرافق، مؤكدا أنّ القرارات المقبلة ستراعي ما جاء بالمذكرة.

وقال حسني إنّ الدولة تراعي في كل قراراتها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، لافتا إلى أنّ أول شهر يوليو المقبل سيكون هناك قرارات تخفف وطأة الحظر جزئيا، وفي منتصف يوليو، وستعود الحياة لما قبل الجائحة، ما لم يطرأ جديد.