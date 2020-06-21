تعطل بوابة تعقيم في لجنة بكفر الشيخ.. والمحافظ يطالب بتوفير المطهرات

شهدت بعص لجان الثانوية العامة في محافظة كفر الشيخ، زحاما شديدا وتأخرا في دخول الطلاب، ما دفع اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم إلى تعنيف مسؤولي إحدى اللجان.

وشهدت مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية بنين، تعطل إحدى بوابات التعقيم وطالب المحافظ بتغييرها.

وشهدت مدرسة المتتزه للتعليم الابتدائي، زحاما شديدا ما أدى لانفعال المحافظ مطالبا بالحفاظ على المسافات الأمنة، كما اطمأن المحافظ على إجراءات التعقيم داخل عدد من اللجان "فين المعقم والجوانتيات"؛ ليرد الطلاب استلامنا كمامات ومطهر فقط.

وشدد المحافظ على توفير كميات إضافية من الكمامات والمطهرات، تحسبا لتلف بعضها، إضافة إلى توفير الجو المناسب للطلاب في أثناء الامتحانات.