أتوبيسات لنقل طلاب بيلا لأداء امتحانات الثانوية العامة في كفر الشيخ

دفعت محافظة كفر الشيخ، بعدد من الأوتوبيسات لنقل طلاب مركز بيلا لأداء امتحانات الثانوية العامة بالعاصمة عقب قرار الوزير بنقلهم عقب أحداث الشغب التي شهدتها اللجان العام الماضي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة ودوريات شرطة لتأمين وصول الطلاب إلى لجانهم في المواعيد المحددة، كما جرى الدفع بدوريات من رجال المرور لضمان تسيير الطريق.

وأكد محافظ الإقليم، اللواء جمال نور الدين، أنه تم تحديد نقط التجمعات للأتوبيسات المخصصة لنقل الطلاب لتكون في "بيلا، الجرايدة، الكوم الطويل، الكراكات، إبشان، وأبوبدوي"، وسيتم تجمع الطلاب من الساعة 7 صباحًا، مشددًا على ضرورة توفير طبيب عند كل نقطة تجمع، مع وجود سيارة إسعاف مصاحبة للطلاب المنتقلين، مؤكدا على إدارة المواقف بضرورة توفير سيارات بديلة في حالة تخلف أحد الأتوبيسات، بالإضافة إلي إخطار غرفة العمليات بوصول الطلاب المنتقلين من مركز بيلا.

ويؤدي 19 ألفا و413 طالبا وطالبة أولى امتحانات الثانوية العامة، اليوم بمحافظة كفر الشيخ، في 84 لجنة ثانوية عامة بـ11 إدارة تعليمية.