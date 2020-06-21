أولياء الأمور يستعجلون بناتهم لدخول الامتحان.. وهدوء بلجان العمرانية

يزدحم شارع مجمع مدارس العمرانية بـ 6 مدارس تشهد لجان الثانوية العامة. وبين مداس البنات والبنين اختلفت بعض المشاهد دى البنات اللاتي حرصت الأمهات على اصطحابهن للمدرسة، والشباب الذين وقف الأغلب منهم مع أصدقائهم للمراجعة حتى قبل نصف ساعة من الدخول إلى اللجنة ثم تغلق اللجان ويفض الزحام أمام لجان البنين أولا.

أمام مدرسة أحمد عرابي حيث امتحان لجان الشعبة الأدبية بنات اكتظت بالزحام حتى التاسعة والنصف لامتناع العديد من الطالبات عن الدخول للمراجعة أمام اللجان أطول فترة ممكنة، وهو ما دعا العديد من أولياء الأمور لحثهم على السرعة للحاق بالامتحان.

وبكت إحدى الطالبات التي نست بطاقتها الشخصية والتي تعد إحدى اشتراطات دخول اللجنة، وتجمعت حولها صديقتها لتهدئتها ثم اصطحبتها زميلاتها للداخل، وبالفعل بعد مراجعة بياناتها استطاعت الدخول.

مدرسة أحمد زويل التي تشهد امتحانات لجان البنين بنفس الشارع كان الزحام بها أخف، حيث توافد الطلاب على مدار الوقت ما قبل الامتحان لدخول اللجان أولا بأول مما خفف من زحام المشهد.

وانطلقت اليوم امتحانات الثانوية العامة في أوضاع استثنائية، بعد تأجيلها لأسبوعين مسبقا، ويخضع فيها حاليا 652 ألفا و289 طالبا لامتحانات الثانوية العامة، وجرى فرض إجراءات احترازية وقائية مكثفة من وزارة التربية والتعليم.