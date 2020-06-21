المجالس الطبية: 35% من أصحاب الأمراض المزمنة لم يجددوا بطاقات العلاج

قال الدكتور محمد زيدان، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، إنّه جرى إطلاق مبادرة 100 مليون صحة لمرضى الأمراض المزمنة، التي تسمح بصرف علاج لأصحاب الأمراض المزمنة يكفي لمدة 3 أشهر، ومن أماكن متفرقة بعيدا عن المستشفيات، تيسيرا على المرضى.

وأضاف زيدان، فى لقاء عبر سكايب ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنّ المجالس المتخصصة تغطي الجزء الأكبر من العلاج على نفقة الدولة للمواطنين المصريين، و35% من المواطنين تقريبا من مرضى الأمراض المزمنة أحجموا على تجديد بطاقات العلاج على نفقة الدولة، خوفًا من اللجوء للمستشفيات والتقاط عدوى فيروس كورونا.

وأوضح أنّه لا يوجد فرض على المريض للعلاج في مكان معين نهائيا، لكن المريض يتجه لأقرب مكان له، وبعد قرار اللجنة الثلاثية يتم إجراء الجراحة العاجلة للمريض في المكان الذي يختاره المريض.

وتابع أنّ القوافل العلاجية ستصرف العلاج لأصحاب الأمراض المزمنة، وستقدم الرعاية للمواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنّ المواطن يتجه للمركز الصحي القريب منه أو القافلة العلاجية بمركز الشباب القريب له بصورة البطاقة، ويتم رفع القرار على الشبكة وصرف العلاج فورًا للمريض.

وأشار إلى أنّ هناك بروتوكولات عديدة لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة، ويتم اختيار البروتوكول المناسب للمريض المصاب بفيروس كورونا بما لا يتعارض مع بروتوكول العلاج من كوفيد -19.