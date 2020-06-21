الكويت تعتمد "ديكساميثازون" في بروتوكول علاج كورونا

اعتمدت أقسام العناية المركزة في وزارة الصحة الكويتية، عقار "ديكساميثازون"، ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ بعد صدور توصيات من منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد.

وقال اختصاصي أول باطنية وعناية مركزة في مستشفيي "الأميري" و"جابر الأحمد" الكويتيين، الدكتور عبدالرحمن الفارس، في تصريح صحفي اليوم، إنّ العقار متوافر في الكويت منذ سنوات؛ ويستخدم لعلاج أمراض مختلفة مثل: الربو، والجهاز التنفسي، والسرطان، والروماتيزم.

وأوضح الفارس، أنّ الدراسة الأخيرة بشأنه، أشارت إلى أنّ استخدامه مع مرضى "كوفيد 19"، قد يسهم في سرعة شفائهم وتقليل معدل الوفيات.

وأشار الفارس، إلى تحديث آخر بروتوكول علاج مرضى "كوفيد 19" في العناية المركزة، الأربعاء الماضي، بإضافة العقار إلى المرضى الذين يوضعون على أجهزة التنفس الصناعي، على أن يعطى لمدة 10 أيام، مشيرا إلى أنّ العقار ينتمي إلى عائلة "الكورتيزون".

وأكد اختصاصي أول باطنية، أنّ وزارة الصحة الكويتية لن تتوانى في اعتماد أي أدوية أو عقاقير يكون لها عائد إيجابي على المرضى، شريطة اعتمادها من منظمة الصحة العالمية.