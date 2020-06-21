مركز إفريقي لمكافحة الأمراض: حصيلة كورونا في القارة نحو 300 ألف إصابة

أعلن المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن حصيلة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في عموم دول القارة الإفريقية بلغت 297352 إصابة و7925 وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكر المركز التابع للاتحاد الإفريقي والذي يعمل كوكالة متخصصة في دعم استراتيجيات الوقاية والاستجابة لمهددات الصحة في القارة الإفريقية في بيان، أن مجموع عدد حالات التعافي من الفيروس في القارة بلغ 142745 حالة شفاء.

وأشارت آخر بيانات المركز إلى تسجيل 96950 حالة إصابة في جنوبي القارة في حين بلغ إجمالي الإصابات في شمالها 79717 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات في غربها 60976، فيما تم تسجيل 30944 حالة إصابة في شرقي القارة فيما وصلت الإصابات في وسط القارة إلى 28765 حالة.

وبشأن الوفيات، أظهرت البيانات تسجيل 3324 حالة في شمالي القارة، فيما تم تسجيل 1922 وفاة في جنوبها في حين تم تسجيل 1118 حالة في غربي القارة و932 حالة في شرقها فيما بلغت في وسط القارة 629 حالة.

وأوضحت بيانات المركز تتصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررا من الجائحة بواقع 92681 إصابة و1877 وفاة تليها مصر باجمالي إصابات بلغ 53758 حالة ومجموع وفيات 2106 حالات ثم نيجيريا بحصيلة إصابات بلغت 19808حالة وعدد وفيات بلغ 506 حالات