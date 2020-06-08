مصر تدعم إفريقيا بـ 13 مبادرة للقطاع الصحي خلال 6 سنوات من حكم السيسي

شهدت الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 تحقيق نتائج متميزة في القطاع الصحي تمثل في إطلاق العديد من المباردات الصحية فضلا عن العديد من البرامج الطبية، والتي لم تشمل مصر فقط بل امتدت إلى إفريقيا، حيث شهدت إفريقيا تواجد مصري طبي على أرضها طوال الست سنوات الماضية.

وتتمثل مبادرة دعم القطاع الصحي بإفريقيا في الآتي: