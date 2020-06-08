مصر تدعم إفريقيا بـ 13 مبادرة للقطاع الصحي خلال 6 سنوات من حكم السيسي
كتب:
ماريان سعيد
12:22 ص | الإثنين 08 يونيو 2020
شهدت الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 تحقيق نتائج متميزة في القطاع الصحي تمثل في إطلاق العديد من المباردات الصحية فضلا عن العديد من البرامج الطبية، والتي لم تشمل مصر فقط بل امتدت إلى إفريقيا، حيث شهدت إفريقيا تواجد مصري طبي على أرضها طوال الست سنوات الماضية.
وتتمثل مبادرة دعم القطاع الصحي بإفريقيا في الآتي:
- الكشف عن فيروس سي - السودان "مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقي".
- الكشف عن فيروس سي - تشاد "مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقي".
- الكشف عن فيروس سي - إريتريا "مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون إفريقي".
- القوافل الطبية لقياس حدة الإبصار - جنوب السودان.
- القوافل الطبية لقياس حدة الإبصار - اريتريا.
- قافلة وادي حلفا - السودان.
- قافلة إغاثة - السودان.
- أدوية ومستلزمات إغاثة سيول - السودان.
- قوافل طبية علاجية "جوبا - جنوب السودان".
- دعم العيادة المصرية بجوبا - جنوب السودان.
- شحنة من الأدوية إغاثية للسيول والفيضانات - جنوب السودان.
- دعم صحي لمقديشيو.
- دعم صحي لجيبوتي.