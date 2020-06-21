صربيا أول دولة أوروبية تنظم انتخابات برلمانية بعد العزل العام

تُفتح صناديق الاقتراع، اليوم، في صربيا ويتوجه الناخبون لانتخاب برلمان جديد في أول انتخابات عامة في ​أوروبا​ منذ سريان إجراءات العزل العام، بسبب تفشي وانتشار ​فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكر موقع "foreign brief" السياسي، أن الانتخابات الصربية ستشهد مقاطعة من جانب بعض أحزاب المعارضة، معتبرين أن الاستحقاق الانتخابي لن يكون ديموقراطيا بسبب سيطرة الحزب الحاكم والرئيس الصربي ​ألكسندر فوتشيتش على مختلف المجالات المؤثرة في الحياة السياسية الصربية، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأشارت أحدث استطلاعات الرأي إلى توقع حصول حزب الشعب الصربي المحافظ بزعامة فوتشيتش على نحو خمسين في المئة من الأصوات، يعززه في ذلك الدعم العام واسع النطاق لأسلوب معالجة ​الحكومة​ لجائحة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يأتي ​الحزب الاشتراكي​ شريك فوتشيتش في الحكم في المركز الثاني، بحصوله على نحو 10% في حين أنه من المتوقع أن يحتل حزب معارض يمثل يمين الوسط، بزعامة ألكسندر سابيتش رئيس بلدية بلغراد المركز الثالث.

وسيتم تزويد ​مراكز الاقتراع​ بكمامات وأجهزة لتعقيم اليدين، ليستخدمها الناخبون البالغ عددهم 5.5 مليون شخص.