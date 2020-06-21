جونز هوبكنز: 607 وفيات و33701 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم، تسجيل 607 حالات وفاة بالإضافة إلى 33701 إصابة مؤكدة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأشارت إحصائيات نشرها المركز التابع للجامعة والمتخصص في رصد الجائحة محليا وعالميا إلى أن اجمالي حصيلة الفيروس التاجي، ارتفعت بذلك إلى 119719 وفاة و2254662 إصابة في الولايات المتحدة.

وسجلت العديد من الولايات الأمريكية لاسيما تكساس وفلوريدا وأريزونا ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الاصابة الجديدة.