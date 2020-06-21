الأمن يكشف تفاصيل فيديو لـ مسنة تتهم 4 بالتعدي عليها بالضرب

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل فيديو تم تداوله عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأظهر مقطع الفيديو تضرر سيدة مُسنة من قيام أربعة أشخاص بالتعدي عليها بالضرب باستخدام آلة حادة "سكين" وإصابتها بجروح وسحجات متفرقة وتوثيقها لرغبتهم في طردها من المنزل "سكنها".

وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بالفحص والتحري تبين تحرير محضر بقسم شرطة المنزلة بالدقهلية، بنشوب مشاجرة بين (شقيقين "طرف أول") و(ربة منزل "المعنية بالشكوى - مصابة بجروح متفرقة" ونجلها، وسائق "طرف ثان") لخلافات بينهم حول الجيرة، قام على إثرها الطرف الأول بالتعدي على السيدة بالضرب وإحداث إصابتها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وتحويل السيدة للمستشفى وخروجها عقب تلقي العلاج. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.