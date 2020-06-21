للاشتباه بإصابته بكورونا.. نقل مراقب لجنة ثانوية في كوم حمادة للحميات

استقلبت مستشفى "حميات دمنهور" في البحيرة، أول حالة اشتباه إصابة بكورونا من المراقبين بامتحانات الثانوية العامة، بعدما وقع الكشف عليه من قبل أطباء الفريق الطبي بمدرسة الإرشاد الإعدادية المشتركة، في الوقت الذي كثف فيه طاقم الطب الوقائي جهودهم لتعقيم اللجان وتطهيرها، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بين الطلاب والمراقبين.

وحول ذلك، قال الدكتور محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إنه تبين للطاقم الطبي الموجود بلجنة مدرسة الإرشاد الإعدادية المشتركة، بكوم حمادة، ارتفاع درجة حرارة المراقب "قاضي.خ.ع" (48 سنة)، وبتكثيف الكشف الطبي عليه تبين إصابته بأعراض كورونا، وتم إبلاغ الجهات الطبية على الفور لاتخاذ اللازم.

فيما ذكرت مصادر طبية بمديرية الصحة بالبحيرة، لـ"الوطن"، أن المراقب المشار إليه، جرى نقله لمستشفى حميات دمنهور، للوقوف على مدى إصابته واتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.