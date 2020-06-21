النائب محمد العقاد: الجيش المصري رمانة الميزان في المنطقة بالكامل

قال النائب محمد العقاد، إن الشعب المصري سيظل هو المعلم، ففي وقت الأزمات نرى المصريين عن بكرة أبيهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، للتصدي لأي مخاطر أو مؤامرات تُحاك بالدولة المصرية، ورأينا جميعا كيف تصدى المصريون للجماعات الإرهابية في 30 يونيو، وانتفضوا ضد مخطط الإرهابية، وخلصوا البلاد منها.

وأوضح "العقاد" أن المصريين على ثقة بما تقوم به القيادة السياسية في ملفي ليبيا وأثيوبيا، فبالأمس تفقد رئيس الجمهورية المنطقة الغربية وجاهزيتها واستعدادها، وفي خطابه وجه رسائل تحذير شديدة اللهجة للمرتزقة ومموليهم في المنطقة، وبشكل صريح دولة تركيا والرئيس التركي أردوغان، الذي يدعم المليشيات المسلحة، وكان الرئيس السيسي، واضحا حين قال إن سرت والجفرة خط أحمر، وهذه الرسالة وصلت جيدا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حديث الرئيس من المنطقة الغربية حظى باهتمام عالمي، حيث يعلم الجميع أن الجيش المصري والمصنف ضمن أقوى أفضل 10 جيوش على مستوى العالم، لكنه حكيم ورشيد كما قال الرئيس، وليس بالضعيف، ولن ولم يسمح بأن يكون هناك أي مخاطر على الأمن القومي للبلاد.

وأشاد النائب، بما شهده الجيش المصري خلال السنوات الماضية، من طفرة في التسليح برا وبحرا وجوا، ليستطيع درء المخاطر والتهديدات من الدول المارقة والإرهابية، وأصبح رمانة الميزان في المنطقة بالكامل.