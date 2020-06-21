محافظ السويس يطمئن على سير لجان الثانوية ويوجه بتلافي أي ملاحظات

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الأحد، لجان الثانوية العامة لمتابعة سير الامتحانات أثناء أداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية التي بدأها بتفقد لجان مدرسة السويس الثانوية القديمة بنات بحي السويس رافقه خلالها الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، واللواء حسن التركي نائب مدير الأمن وسلمى الشاعر مدير عام التربية والتعليم.

وأثناء الجولة اطمأن المحافظ على سير الامتحانات من رؤساء اللجان، مؤكدا على الالتزام بكل القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية للطلاب والطالبات داخل وخارج اللجان والتعقيم المستمر للمدرسة وداخل كل لجنة وتوزيع أدوات الوقاية والمطهرات على الطلبة وتواجد ممثل الصحة في كل مدرسة.

وأشار المحافظ إلى أهمية فتح اللجان في موعدها دون تأخير، ومشددا على تلافي أي ملاحظات وتقديم كل التسهيلات للمراقبين ورؤساء اللجان سواء في اللجان أو في الاستراحات.

يذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بالسويس 17 لجنة امتحانية على مستوى مدارس السويس ويبلغ عدد الطلاب نحو 4434 طالبا وطالبة.

رافق المحافظ في الجولة كلا من أمل إبراهيم رئيس حي السويس ومسؤولي مديرية الصحة بالسويس.