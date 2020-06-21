وزيرة الصحة: متابعة طبية مستمرة لطلاب الثانوية العامة داخل اللجان

طمأنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأهالي وأولياء الأمور على طلاب الثانوية العامة والثانوي الفني، مؤكدة المتابعة الطبية المستمرة للطلاب باللجان طوال فترة انعقاد الامتحانات، بالإضافة إلى الإشراف على الإجراءات الوقائية واتباع إجراءات التباعد، كما ناشدت مجددًا الأهالي بعدم التزاحم أمام اللجان حرصًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم.

ووجهت الشكر للأطقم الطبية على ما يبذلونه من جهود مستمرة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، كما جددت دعوتها للأطقم الطبية من الأطباء والتمريض المتقاعدين للانضمام للعمل في مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة (100 مليون صحة)، والمشاركة في متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، من خلال العيادات الخارجية بالمستشفيات أو الوحدات الصحية والمراكز الطبيةالتابعة لوزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك خلال تفقدها سيارات القوافل العلاجية المتنقلة بحي الأسمرات بمنطقة المقطم، بالإضافة إلى مركز طب الأسرة (الأسمرات 1)، يرافقها اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة القاهرة، في إطار متابعة سير العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة (100 مليون صحة) في اليوم الثاني منذ انطلاقها.

واطمأنت الوزيرة على إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بشكل فوري من داخل تلك القوافل، وتجديد القرارات المنتهية تلقائيًا، بالإضافة إلى صرف العلاج لأصحاب القرارات السارية لمدة تكفي ثلاثة أشهر مقبلة، كما تابعت الوزيرة، توافر الأدوية وتواجد الفرق الطبية لتوقيع الكشف على المواطنين وصرف العلاج.