وكيل تعليم الإسكندرية: وجود ابنتي في الثانوية العامة ليس مخالفا

قال يوسف الديب، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنه تقدم باعتذارين رسميين، الأول إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والثاني إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن رئاسة غرفة عمليات الثانوية العامة أو أي أعمال تخص لجان الإدارة، وبالفعل تم تولية رأفت محمد وهالة كمال رئاسة الغرفة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن دوره يقتصر على الأعمال اللوجستية لحل أي مشاكل داخل اللجان أما أعمال الامتحانات ليس له علاقه بها سواء نقل الأسئلة التي تتم من الشرطة أو رؤوساء لجان الإدارة أو الكنترولات الذين يتبعون مباشرة وزارة التربية والتعليم وممثل عنها الدكتور رضا حجازي نائب الوزير ورئيس امتحانات الثانوية العامة، وأنه لم يشارك في أي أعمال خاصة بسرية الامتحانات.

وأكد أن وجود ابنته في امتحانات الثانوية العامة التي تجري حاليا ليست مخالفة قانونية لأنه ليس له علاقة بأعمال الامتحانات أو التصحيح، ولكن دوره هو التواصل لحل أي مشاكل في اللجان وليس التدخل في عملها.

وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي نشرت رقم جلوس ابنة مدير تعليم الإسكندرية في امتحانات الثانوية العامة واعتبرتها مخالفة صريحة.

جدير بالذكر أن 652 ألف و289 طالبا وطالبة يؤدون اليوم امتحان مادة اللغة العربية موزعين على 56 ألف و591 لجنة فرعية في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2019 – 2020.