في يوم الأب العالمي.. كارول سماحة عن والدها الراحل: "سابق عصره"
كارول: "لم أشتاق إليك يا أبي لأنك تسكن جسدي وروحي"
كتب:
أحمد حسين صوان
03:10 م | الأحد 21 يونيو 2020
وجهت المطربة كارول سماحة، رسالة إلى والدها الراحل، وذلك بالتزامن مع يوم الأب العالمي، الذي يحتفل به العالم في 21 يونيو من كل عام.
ونشرت "كارول" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، صورة له، معلقة عليها: "إلى من ترك أكبر أثر في حياتي! إلى أجمل صوت سمعته أذناي، كتلة فنية غريبة عجيبة، إلى من علمني الذوق والرقي في الفن والشعر والمسرح والتمثيل والموسيقى".
وأضافت: "إلى المفكر الكبير، والمحلل والثائر على التقاليد البالية، سابق عصره، مختلف عن كل الآباء، كلا لم أشتاق إليك يا أبي لأنك تسكن جسدي وروحي".
الى من ترك أكبر أثر في حياتي! إلى أجمل صوت سمعته أذناي، كتلة فنية غريبة عجيبة،الى من علمني الذوق والرقي في الفن والشعر والمسرح والتمثيل والموسيقى، إلى المفكر الكبير ،المحلل والثائر على التقاليد البالية،سابق عصره، مختلف عن كل الآباء..كلا لم أشتاق إليك يا أبي لأنك تسكن جسدي وروحي pic.twitter.com/kcgoMwB1G7— CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) June 21, 2020