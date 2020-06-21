رغم التحذيرات.. تجمع أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بالمنصورة لانتظار أبنائهم

وقف العشرات من أولياء الأمور بمحافظة الدقهلية أمام لجان الامتحانات لاستقبال أبنائهم بعد الانتهاء من امتحان اللغة العربية.

وانتظر أولياء الأمور أمام مدرسة المنصورة الثانوية بنات في انتظر خروج الطالبات، وسط حالة من القلق على بناتهن.

وخضع الطلاب قبل دخول اللجان إلى عملية تعقيم وكاشف حرارة، واستلام مستلزمات للوقاية "أوفر شوز، وكمامة، ومطهر" قبل دخولهم إلى اللجان.

يذكر أن 47 ألف و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة منهم 23 ألف و56 شعبة علمي علوم، و8178 علمي رياضة، و16 ألف و49 شعبة أدبي في 152 لجنة بالإضافة إلى لجنة المكفوفين، ولجنة سجن جمصة، ولجنة المتفوقين، ولجنة مستشفى الأورام، بالإضافة إلى أداء 227 طالبا و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، وأن عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالب وطالبة في اللجنة الواحدة.