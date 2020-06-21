صور.. تكدس أولياء أمور طلاب الثانوية أمام مدارس مصر الحديدة

قبل دقائق من انتهاء أول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، التي تجرى في أوضاع استثنائية، تكدس أولياء الأمور أمام عدد من مدارس مصر الجديدة، بالمخالفة للإجراءات الوقائية المعلنة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومع عدم التزام عدد كبير من أولياء الأمور بارتداء الكمامات أو مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، اصطحبوا معهم أبناءهم الصغار أيضا، حيث تكدسوا أمام البوابات وبالحدائق المحيطة بالمدارس، فيما سيطرت عليهم مشاعر القلق من الامتحانات.

"مش قادرة أمشي واسيبها في الظروف دي".. هكذا عللت سناء مصطفى، والدة إحدى الطالبات، تواجدها أمام المدرسة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وقبل بداية الامتحان، حيث تخشى على ابنتها من الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن رغبتها في دعمها خلال تلك الفترة الصعبة في حياة أي طالب.

لم تختلف مشاعر القلق لدى صديقتها ولاء محمود، التي وقفت تتبادل التوقعات مع أولياء الأمور بشأن صعوبة الامتحان، مرجحة أن يكون النحو أصعب من التعبير، بينما حرص الجميع على ترديد الدعاء من أجل تجاوز الطلبة الامتحانات بخير.

فيما حرص شقيق إحدى الطالبات على اصطحابها للمنزل مجددا بعد انتهاء الامتحانات، وظل يتحرك يمينا ويسارا في خطوات تظهر قلقه الشديد أمام اللجنة، في انتظارها.