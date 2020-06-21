عبر فيديو كونفرانس.. نائب وزير التربية والتعليم يتابع سير امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

تابع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام سير إمتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 / 2020 والتي إنطلقت صباح اليوم وتستمر إلى 21 يوليو القادم، وذلك عبر شاشة الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وأعضاء الغرفة.

وتناول الاجتماع التأكد من حسن سير الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وتعقيم لجان الإمتحانات وإلتزام الطلاب والمراقبين بإرتداء الكمامه الواقية وترك المسافات المحدده للتباعد بين المقاعد المخصصة لكل طالب داخل اللجان.

أكد محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من الإستعدادات اللازمة لإستقبال إمتحانات شهادة الثانوية العامة وتأمين اللجان والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الإمتحانات بسهولة ويسر.