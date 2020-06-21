عمال مصر: خطاب الرئيس عن أزمة ليبيا يؤكد عودة الدولة المصرية لريادتها

أعلن الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته العامة الـ28، وجميع اتحاداته المحلية في كافة المحافظات، تأييده للرسائل التي جاءت في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، خلال تفقده اصطفاف عناصر القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، على الحدود مع ليبيا.

وثمن "الاتحاد العام ونقاباته"، النقاط الرئيسية التي وردت في خطاب الرئيس بشأن الأزمة الليبيبة، وتأكيده أن التدخل المصري في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية سواء في إطار ميثاق الأمم المتحدة والخاص بحق الدفاع عن النفس، أو بناء على السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي وهي مجلس النواب، وكذلك السعي نحو حماية وتأمين الحدود الغربية للدولة بعمقها الاستراتيجي من تهديد الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، وسرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والأمن القومي العربي، والعمل على حقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي شرقا وغربا، بتهيئة الظروف لوقف إطلاق النار ومنع أي من الأطراف من تجاوز الأوضاع الحالية.

وقال "الاتحاد العام ونقاباته العامة" في بيان اليوم، إن الملايين من عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات يدعمون الثوابت التي جاءت في الموقف المصري الذي أعلنه الرئيس السيسي، تجاه الأزمة الليبية.

ووجه "عمال مصر" في بيانهم، رسالة إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة، مفادها المساندة الكاملة والتفويض في اتخاذ ما يرونه مناسبا للحفاظ على أمن مصر القومي في الداخل والخارج وعلى كافة الحدود، موضحين أن خطاب الرئيس أمس، أكد عودة الدولة المصرية إلى ريادتها وقوتها ووحدتها في صف واحد لمواجهة كل من يهدد الأمن القومي في الداخل والخارج، مطالبين كافة المنظمات العمالية حول العالم بالوقوف ومساندة مصر في معاركها ضد الإرهاب الذي يعرقل التنمية وينشر الفوضى.