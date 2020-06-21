"شكري": حكومة الوفاق لم تحسن فهم تصريحات السيسي عن ليبيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن اعتبار عن حكومة الوفاق الليبية، تصريحات الرئيس السيسي، أمس، بأنها بمثابة إعلان حرب وتدخل في الشؤون الداخلية الليبية، يعتبر تقديرا خاطئا.

وأضاف "شكري" خلال اتصال هاتفي بفضائية "العربية"، أن خطاب الرئيس السيسي، ركز على السلم والاستقرار والعمل في الأطر السياسية، وعدد المبادرات العديدة بداية من القرار الصادر عن مجلس الأمن، واللقاءات التي جرت في باليرمو وباريس وأبوظبي، ثم مسار برلين، وإعلان القاهرة.

وطالب وزير الخارجية، حكومة الوفاق، بالالتزام بولايتها كاملة المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات، وعدم التجاوز في ذلك، لأن شرعيتها مرهونة بمدى التزامها باتفاق الصخيرات، وليست بعيدة أو منزهة عن المسائلة في ذلك الإطار.