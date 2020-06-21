زحام وعدم التزام.. مخالفات الساعات الأولى من امتحانات الثانوية

مخالفات عدة رصدتها الوطن في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، بين زحام وعدم التزام بالإجراءات وتكدس مروري لمشاهد عشوائية تزيد من صعوبة الوضع الذي يعيش فيه الطلاب حالات من القلق والتوتر.

زحام أمام اللجان وعدم التزام بالإجراءات الوقائية

وشهدت العديد من المدارس زحاما كبيرا من الطلاب وأولياء الأمور، فضلا عن عدم ارتداء الكمامات أمام المدارس من بعض الطلاب والعديد من أولياء الأمور.

وفي أسيوط شهد محيط اللجان تكدسا شديدا من قبل الطلاب الذين لم يجر السماح لهم بدخول اللجان، إلا الساعة 8,45، الأمر الذي أثار استياءهم وأولياء أمورهم بسبب التزاحم الذي قد يؤدي للعدوى بفيروس كورونا.

وشهدت عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة في الشرقية، زحاما من جانب الطلاب المتوافدين على اللجان لأداء الامتحانات وبعض أولياء الأمور وذلك قبل دخول اللجان في ظل غياب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وأهمها التباعد الاجتماعي.

وشهد عدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمنيا، زحاما من الطلاب أثناء الدخول على بوابات التعقيم، ما أثار استياء أولياء الأمور، رغم وجود إجراءات احتزاية التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا.

وكذلك شهد محيط اللجان الفرعية للثانوية العام ببعض مدارس القليوبية، تجمع أولياء الأمور وانتظار أبنائهم أمام اللجنة الفرعية، رغم التحذيرات الخاصة بوزراة التربية والتعليم والمحافظة، للحد من التجمعات ومنع وجود أولياء الأمور خارج اللجان، منعًا للتكدس وحفاظا على الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شهد محيط لجان امتحانات الثانوية العامة بمدن ومراكز البحيرة، تواجد ملحوظ لأولياء أمور الطلاب، بعدما حرصوا على الحضور معهم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول للامتحانات، فيما حذر رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولو التعليم بكل مدينة، من تجمع أولياء الأمور أمام اللجان، خصوصًا في ظل انتشار فيروس كورونا.

خرفان وكارو أمام لجنة بالجيزة

وشهد مجمع مدارس العمرانية الذي يستضيف امتحانات الثانوية العامة في 6 مدارس، مرور سيدة ترعى خرفان من أمام المدارس، ما زاد وقع الزحام واستياء الطلاب الذين يعيشون حالة من التوتر، قبل امتحانات الثانوية العامة.

كما شهد الشارع من جانبه الآخر، مرور عربة كارو تحمل قمامة وتمر من خلال الطلاب الذين ينتظرون اللحاق باللجان، وسط الزحام وتواجد واضح لأولياء الأمور، الذين أعربوا عن استيائهم لعدم التنظيم في الشارع الضيق.