وصول  4 رحلات طيران تقل 550  عاملا مصريا من العالقين ..اليوم من الكويت

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا ، اليوم الأحد ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة لنحو 8 رحلات طيران تحمل علي متنها 1195 راكبا إلي مطارات 4 دول: مصر ، والهند، ، والنيبال، وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مصر 4 رحلات تقل 550 عاملا من العالقين .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 4 سوف تصل إلي مطارين هما مطار القاهرة ، وسوهاج، مشيرا إلي أن التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 4 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الأحد الموافق 21 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص ، علي متنها جميعا 550 عاملا ، حيث تغادر الرحلة الأولي علي الكويتية رقم 1653 قيام من مطار الكويت الساعة 14.05 وعلي متنها 130 عاملا وتصل مطار سوهاج، أما الثانية علي الكويتية رقم 1543 وتغادر الكويت 14.15 وعلي متنها 130 عاملا وتصل إلي مطار القاهرة .

والثالثة إير كايرو رحلة رقم 2416 قيام من الكويت 18.30 وعلي متنها 145 عاملا ، وصول مطار سوهاج ، أما الرحلة الرابعة الجزيرة رقم 1713 قيام من الكويت 19.00علي متنها 145 عاملا تصل لمطار سوهاج ، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.