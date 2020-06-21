تعليم دمياط: تغيب 53 طالبا عن امتحان اللغة العربية

قال عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، إنّ 10106 طلاب مقيدين في امتحان اللغة العربية، حضر منهم 10053 طالبا، وتغيّب 53 طالبا، وذلك بنسبة حضور 99.5% على مستوى 10 إدارات تعليمية.

ولفت وكيل الوزارة إلى الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم باللجان واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة، وتوزيع الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها على اللجان، لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أنّه جرىظ فتح اللجان في الساعة الثامنة صباحا لاستقبال الطلاب وسط إجراءات أمنية ووقائية، وإتاحة مقاعد داخل أفنية المدارس لتواجد الطلاب بعد الدخول للمدارس وقبل وقت دخولهم للجان، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، كما أنّ غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية تابعت الإجراءات واتخاذ اللازم نحو حل جميع المشكلات والإجابة عن جميع التساؤلات التي تلقتها.