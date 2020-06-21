جدول الامتحان التحريري لمادة التربية العسكرية لطلاب جامعة دمياط

تعقد جامعة دمياط، برئاسة الدكتور السيد دعدور، الامتحان التحريري لمادة التربية العسكرية لطلاب السنة النهائية للعام الجامعي 2019-2020م بجامعة دمياط يومي الأربعاء والخميس الموافق الأول والثاني من شهر يوليو المقبل.

وأكدت الجامعة عبر موقعها الرسمي أن الامتحان سيعقد يوم الأربعاء لكليات "التربية النوعية 88 طالبا- الفنون التطبيقية 39 طالبا، الزراعة 80 طالبا، 258 طالبا بكلية الآداب".

فيما سيعقد يوم الخميس لكليات "التربية بعدد 233 طالبا، التجارة 880 طالباـ التربية الرياضية 116 طالبا، العلوم 61 طالب".

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