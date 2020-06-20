صور.. دمياط تضع لمساتها الأخيرة على لجان الثانوية العامة

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إتمام كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، والمقرر انطلاقها صباح غد الأحد.

وأضافت أنه خلال الساعات القليلة الماضية تم تكثيف المرور على كافة اللجان، للتحقق من كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك تركيب مظلات للاستراحات الخاصة بالطلاب، ووضع بوابات التعقيم.

وأعلنت المحافظ الانتهاء من كافة بنود الخطة الخاصة باستعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية، وكذلك تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم داخل ومحيط اللجان، تجهيز غرف العزل والكشف الطبى لاستخدامها فى حال ظهور أي أعراض على الطلاب.

ولفتت أيضًا إلى وضع خطة تنظيمية ووقائية لتسهيل دخول الطلاب للجان، وقياس درجة الحرارة لهم، والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والحفاظ على المسافات الآمنة.

يُذكر أن 10253 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية سيؤدون امتحانات الثانوية العامة، موزعين على 41 لجنة بمراكز ومدن المحافظة.