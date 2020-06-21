الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية: نقف خلف الرئيس في كل خطواته

أصدر مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بيانا، أكد فيه أنّ الاتحاد وما يضمه من اتحادات تمثل أطياف المجتمع المصري، يدعمون ويؤازرون ويفوضون القيادة السياسية في كل قراراتها التي تهدف لحماية حدود الوطن والحفاظ على أمنه القومي وحقوقه التاريخية في نهر النيل.

وأوضح أنّ الاتحادات هي: الرياضي للشركات، الرياضي للعاملين بالحكومة، الرياضي للجامعات، الرياضي المدرسي، المصري للرياضة للجميع، والاتحاد المصري للثقافة الرياضية والاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية، المصري للملاحة الرياضية، المصري للستيريت ورك اوت، العام لمركز شباب مصر، العام لشباب العمال والاتحاد المصري للحمام الزاجل، والهيئة العامة لسباق الخيل.

لفت إلى تأييده للموقف المصري على ثقته المطلقة في قيادته الرشيدة وقواته المسلحة الباسلة، وتضامن الشعب المصري كله في هذا الظرف التاريخي الحساس من تاريخ أمتنا وإقليمنا، وأنّ الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية بما تضمه من رياضيين يقارب عددهم نصف عدد سكان مصر، مستعدون لتلبية أي نداء من القيادة السياسية لتبقى مصر دائما وأبدا عصية على أعدائها عزيزة على أبنائها مرفوعة رايتها فوق هام السحب.