رئيس العاملين بالاتصالات: كلمة الرئيس السيسي طمأنت الشعب المصري

قال إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الموقف من الوضع في ليبيا وضعت النقاط فوق

الحروف للمجتمع الدولي والإقليمي، وأكد شرعية أي تدخل عسكري مصري هناك.

وأضاف هيكل، لـ"الوطن"، أن حديث الرئيس عن الخط الأحمر لحدود مصر، ستجعل الجماعات الإرهابية على يقين من تدميرها تماما إذا تجاوزت خط سيرت، حيث أنه بعد ذلك سوف تمثل خطرا على الأمن القومي المصري ولدينا الشرعية الدولية الكاملة لمواجهتها.

وطالب رئيس النقابة العامة، شيوخ القبائل الليبية بتلبية دعوة الرئيس السيسي، في كيفية مواجهة الإرهاب والاحتلال التركي لاراضيهم وخيراتهم، لافتًا أن كلمة الرئيس طمأنت الشعب المصري بشأن الوضع في ليبيا وأكدت جاهزية القوات المسلحة للتعامل الفوري ضد الإرهاب هناك.