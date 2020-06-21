إعادة فتح أقسام كورونا بمستشفيات إسرائيل.. ونتنياهو: التباعد أو الإغلاق

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن البيانات الجديدة للمصابين بكورونا مقلقة وخطيرة، وهذا يوحي بصورة قاتمة، مؤكدا ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد أو العودة للإغلاق.

وأمرت وزارة الصحة الإسرائيلية، المستشفيات، اليوم، بإعادة فتح أقسام كورونا، إثر تصاعد الفيروس في الأسابيع الأخيرة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتزامنت هذه التعليمات مع صدور تقرير عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، حذر من ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة، وأوصى بفرض قيود على الاحتفالات والتجمهر في القاعات المغلقة، مع تشجيع إقامة الاحتفالات في الأماكن المفتوحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أغلقت المستشفيات أجنحة كورونا المخصصة بسبب انخفاض عدد المرضى الجدد، لكن في الآونة الأخيرة حدثت زيادة جديدة في عدد المرضى.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، جرى تشخيص 294 مريضا جديدا أمس السبت، أما عدد المرضى النشطين فبلغ 4669 مريضا.

وجرى إدخال 192 من المرضى إلى المستشفى، بزيادة قدرها 31 عن يوم الجمعة، وعدد المرضى الخطرين 40.