منحنى إصابات كورونا في إسرائيل يتصاعد خلال 24 ساعة

سجلت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، وفاة شخص واحد بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 304، كما سجلت أكثر من 300 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية لأول مرة منذ أسابيع.

وأشارت أحدث الأرقام التي أصدرتها الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة في اسرائيل بلغ 4372 حالة بينهم 28 مريضًا يحتاجون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي و40 مريضًا في حالة خطيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتشهد إسرائيل ارتفاعًا في الحالات الإصابات اليومية الجديدة حيث عمدت السلطات لإعادة فتح المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية بعد أسابيع من القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، إن "المرض يعود مجددا ولن نقوم بخطوات اضافية حيال فتح الاقتصاد، وفي هذه المرحلة يوجد قضية الطيران لكننا لا ننوي فتح أي شيء قريبا".