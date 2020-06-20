ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل إلى 20533 مصابا

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد المصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في إسرائيل إلى 20533 مصابا، بينهم 39 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 305 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة صحة الاحتلال، أن 39 شخصا أصيب بالفيروس منذ ساعات يوم أمس الجمعة، فيما أظهرت المعطيات تراجعا في عدد الإصابات اليومي، مقارنة بالأيام الأخيرة، التي شهدت عودة إلى معدّلات ذروة الجائحة في أبريل الماضي، أمّا عدد الإصابات النشطة، فوصل إلى 4598، منها 39 بحالة خطيرة، يخضع 29 لأجهزة تنفّس صناعي.

وأصيب 3 أشخاص بكورونا المستجد في مدينة أم الفحم، بينما سجّلت إصابة إضافية في مدينة شفا عمرو، بحسب ما أعلنت البلديّتان، اليوم.

وارتفع بهذا عدد المصابين الفعليين الكلّي في أم الفحم إلى 22، بينما ارتفع عدد المصابين الكلّي في المدينة -منذ بدء الجائحة- إلى 102، تعافى منهم 80 شخصًا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وبحسب البلديّة، يخضع 4 مصابين للعلاج في المستشفيات، بينما يخضع 3 إلى العلاج في الفنادق، في حين يتواجد الباقون في الحجر المنزلي، ولفتت إلى أنّ الحالات الصحيّة للمرضى "مطمئنة"، بينما يرتفع عدد الإصابات في مدينة شفا عمرو إلى 6.