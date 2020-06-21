البابا يطالب بالصلاة لذوي الاحتياجات الخاصة: يحتاجون خدمة كبيرة

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تقديم حلقات برنامج "معا بنفس واحدة"، الذي يعرض عبر صفحة المركز الإعلامي للكنيسة، والقنوات الفضائية القبطية، كما أعلن المركز عن بث البرنامج على موقع "الساوندكلاود".

وفي الحلقة الجديدة التي جرى بثها اليوم، تحدث البابا عن الإصحاح الرابع عشر من "إصحاح الرسل"، قائلا: "يجب أن يكون فكرك مشغول مع الله"، مطالبا الأقباط بالصلاة من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنّ هؤلاء الأشخاص لهم نفوس ومشاعر وقلوب ويحتاجوا خدمة كبيرة لتظهر فيه رحمة الله: "نشكر الله أن كثير من الكنائس بها تلك الخدمة".

وتتضمن كل حلقة من برنامج "معا بنفس واحدة"، قراءة إصحاح من سفر أعمال الرسل والتأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية به، ومن المقرر أن يستمر البرنامج طوال فترة صوم الرسل التي بدأها الأقباط يوم الإثنين الماضي وتستمر لمدة 34 يوما.