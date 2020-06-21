صور.. البابا تواضروس يترأس قداس أربعين "الأنبا رويس"

صلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، القداس الإلهي، في ذكرى الـ40 لوفاة الأنبا رويس، الأسقف العام.

شارك البابا في الصلاة، كل من "الأنبا دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات"، كما حضر القداس، عدد من أفراد أسرة الأنبا رويس.

وحرص البابا والمشاركين في الصلاة على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وجاءت إقامة القداس رغم قرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس، بتعليق صلوات الثالث والـ40 على المتوفين من الأقباط، وقصر صلوات الجنازات، على أسرة المتوفي.